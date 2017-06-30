«نخترع بنزين 55»| أبرز تعليقات 4 مشاهير على ارتفاع سعر الوقود

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حالة من الغضب بين المواطنين، بعد ارتفاع أسعار البنزين، أمس الخميس، قبل الذكرى الرابعة لثورة "30 يونيو"، وانهالت التعليقات من قبل المشهورين والشخصيات العامة بخصوص ذلك القرار.

ويرصد موقع "التحرير- لايف"، خلال التقرير التالي أبرز نجوم المجتمع الذي أبدوا أرائهم المختلفة في زيادة سعر الوقود.

1- رامي رضوان

علّق الإعلامي رامي رضوان على زيادة أسعار الوقود قائلاً "اللي أنا شايل همه أكتر هو التأثير المباشر على أسعار السلع في السوق وتسعيرة المواصلات.. مش طلباها زيادة أبدا".

2- محمود العسيلي

غرّد الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "أكتر حاجة مضحكاني إنهم رفعوا سعر البنزين يوم ٣٠ يونيو .. عبقرية علمية معملية فذه".

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3- خالد عليش

سخر الإعلامي خالد عليش من قرار ارتفاع سعر البنزين، من خلال حسابه الخاص بتويتر، قائلاً "ذكاء المواطن المصري دلوقتي بأنه يخترع نوع آخر للطاقة وليكن بنزين ٥٥ بنفس مواصفات الـ ٩٢ بس مليان شراشيب قناديل بحر الساحل".

4- إسلام جاويش

تداول رسام الكاريكاتير الشهير إسلام جاويش، صورة كاريكاتيرية ساخرة من القرار، تحمل صورة مواطن يوجه حديثه لأحد المسئولين "واحنا يا باشا نموت عادي؟!"، ليرد عليه الأخير قائلاً: "والله ده أوبشن موجود برضه، وإن شاء الله سعره هيزيد أول أغسطس".