النائب أحمد الجزار: رفع الحكومة أسعار الوقود «انتحار» وخارج عن «نطاق العقل»

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قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، بمثابة «انتحار سياسي لهذه الحكومة»، مشيرًا إلى أن «الكيل طفح من قرارات هذه الحكومة الفاشلة».

وأضاف في بيان: «أننا كنواب عقدنا العديد من اللقاءات مع المهندس شريف إسماعيل، لتحذيره من نتائج رفع أسعار البنزين، وأن رفع الأسعار سيؤدي إلى موجة غلاء لكل السلع الغذائية وغيرها، وهو وعد بعدم تطبيق القرار في الفترة المقبلة».

وتابع:«كالعادة كل وعود الحكومة كاذبة وتورط النواب أمام دوائرهم، لذلك أطالب الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات، وجمع توقعيات من النواب لإسقاطها في المجلس وسحب الثقة منها».

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وأوضح أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقرر الحكومة فيها زيادة أسعار المحروقات في العام الواحد مرتين، ولكن يكون هناك تتدرج في رفع الأسعار حتى لا يحدث تضخم يؤثر على معيشة الفقراء، مؤكدًا أن ما يقوم به شريف إسماعيل وحكومته «خرج عن نطاق أي عقل ومنطق».

ولفت إلى أن الشعب لم يعد يتحمل كل هذه القرارات الاقتصادية الصعبة التي كانت يمكن تطبيقها خلال 10 سنوات حتى لا يتضرر منها الفقراء ومحدودي الدخل الذين أصبحوا معدومين، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الحكومة وفِي قرارتها الأخيرة التي أحبطت الشعب المصري كله.