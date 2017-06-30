مصرع لص حاول سرقة أسلاك الكهرباء من حديقة أنطونيادس بالإسكندرية

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لقي شخص "عاطل" مصرعه أثناء محاولته سرقة أسلاك كهرباء نحاسية من داخل غرفة محول كهرباء بحديقة أنطونيادس بالإسكندرية.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص داخل غرفة محول كهرباء بحديقة أنطونيادس.

بالانتقال تبين وجود جثة المدعو "م . ا . س،40 سنة، عاطل" مقيم عزبة النزهة، البر القبلي دائرة القسم السابق اتهامه في 25 قضية "سرقة، مخدرات، ضرب، هروب مراقبه، سرقة بالإكراه" مصاب بحروق بالساعدين وعُثر بجوار الغرفة على كيس بلاستيك بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية طولها نحو 25 مترا.

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بسؤال المدعو " م . م . م، 39 سنة، فني بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" مقيم 5 شارع نظام دائرة قسم شرطة باب شرقي، قرر وفاة المذكور نتيجة صعق تيار كهربائي أثناء محاولته سرقة كابلات نحاس من داخل الغرفة.

وأضاف بأن الأسلاك التي عُثر عليها بجوار الغرفة خاصة بالحديقة.

أخطرت النيابة العامه، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.