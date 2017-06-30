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محافظ الفيوم: 500 جنيه غرامة و سحب الرخصة لمن يخالف الأجرة المقررة

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تفقد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، يرافقه العميد ياسر أبو القاسم مدير إدارة مرور الفيوم، وناصر قمبر مدير عام إدارة المواقف، مواقف المحافظة بعد الزيادة التي قررها مجلس الوزراء، وإصدار قرار محافظ الفيوم بتحديد الزيادات في قيمة الأجرة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأجرة المقررة وعدم زيادتها لعدم التعرض للمحاسبة القانونية وسحب تراخيص السائق لمدة ستة أشهر ومالك السيارة شهر واحد، بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة خمسمائة جنيه طبقًا لقرار المحافظ (361) لسنة 2017.

واستمع "د. سامي" إلى بعض المواطنين، وأصدر توجيهات لمدير المواقف ومسئولي المرور بتوفير سيارات إضافية ووضع استيكرات مُدون عليها خطوط السير وتعريفة الركوب على السيارات والتاكسيات كخدمة وإعلام المواطنين وعدم التعرض للاستغلال من البعض.

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كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة أو عدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى مراحل إضافة إلى المخالفات.

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التحرير

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