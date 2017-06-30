سائقو الأقصر بعد التعريفة الجديدة: «هانبيع العربيات ونقعد في البيت»

التحرير

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أعلنت إدارة المواقف بالأقصر عن أسعار التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس داخل المحافظة، الأمر الذي أدى إلى غضب العديد من السائقين وعدم رضاهم عنها.

وقال جابر الجيلاني أحد السائقين بموقف مدينة القرنة غرب الأقصر لـ"التحرير": إن "التعريفة التي أقرتها إدارة المواقف لا تتناسب مع زيادة الوقود".

وأشار "الجيلاني" إلى أن التعريفة التي كان يطبقها السائقون من مدينة القرنة إلى محافظة قنا كانت 8 جنيهات للفرد، والتعريفة الجديدة التي أقرت من قبل إدارة المواقف ثماني جنيهات، ما يهدر حقوقهم، حيث إنهم يعودون بسياراتهم خالية من الركاب، ما يعني أن الدور الواحد يقع عليهم بـ4 جنيهات للفرد، لعدم وجود موقف لهم بالمحافظة الثانية.

وأكد أن الزيادة التي أقرت على أسعار الوقود سترفع من أسعار قطع غيار السيارات، ما سيؤدي إلى ضياع حقوق السائقين، متابعا، "هسلم الرخصة وأبيع العربية، وأسوي معاشي وأقعد في البيت بعد شغل سواقة 28 سنة".

فيما أوضح حسان عبد الله سائق سرفيس داخل المدينة، أن المسافة بين موقف مدينة القرنة ومنطقة السيول تصل إلى 13 كيلومترا، وبين الموقف ومنطقة السيول 13 كيلومترا، وبحساب الكيلو الواحد بمبلغ 35 قرشا، يعني أن المنطقتين من المفترض أن تكون التسعيرة المناسبة لهما أكثر من 4 جنيهات، ولكن ما تم إقراره من تسعيرة جنيه و35 قرشا.

بينما أشار حسين محمود، سائق، إلى أن ارتفاع سعر الوقود وعدم وضع تعريفة عادلة، جعل صاحب السيارة الآن بالكاد يستطيع أن يتحصل على قوت يومه، ولا يستطيع شراء قطع الغيار، والزيت، أو سداد الأقساط، لافتًا إلى أنه من المفترض حساب مستهلكات السيارة وضمها للتعريفة.

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وطالب محمد علي، سائق، بضرورة قيام لجنة بقياس المسافات وحساب التسعيرة بالكيلو، كما يحدث في جميع محافظات الجمهورية، لعدم الإضرار بمصلحة السائقين وتحملهم تكاليف إضافية مع غلاء أسعار الوقود.

يذكر أن إدارة المواقف بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع إدارة المرور، حددت التعريفة الجديدة المقررة للأجرة بعد رفع أسعار الوقود، حيث تم رفع الأجرة في بعض المناطق داخل المدن بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 30 قرشا.