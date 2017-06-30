وزير النقل: أنجزنا 78% من «الدائري الإقليمي».. وهو الأهم حاليا

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كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن أهم المشاريع التي تم إنجازها منذ 30 يونيو 2013، موضحًا أنه عقب ذلك تم وضع مخطط شامل لتطوير منظومة الطرق في مصر.

وأضاف "عرفات" خلال مداخلة ببرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز 710 كيلومترات كمرحلة أولى من أصل 3000 كيلومتر، لافتًا إلى أن الوزارة واجهت الكثير من العوائق أثناء العمل في الطرق الزراعية، لنزع الملكية وتعويض الأهالي، الذي يستغرق وقتًا طويلًا.

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وأكد وزير النقل أن مشروع الدائري الإقليمي الأهم بالنسبة للوزارة حاليًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 78%، موضحًا أن الوزارة مسئولة عن الطرق السريعة بشكل كامل مثل طريق السويس الصحراوي.