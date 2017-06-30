«الإسكان»: مبني مجمع للورش في الشيخ زايد

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قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بمدينة الشيخ زايد، حيث تعد من المدن المميزة فى توافر الخدمات.

وكشف «مدبولي» في تصريحات له اليوم الجمعة: «أنه من المشروعات التى يجرى الانتهاء منها حاليا، مبنى مجمع الورش بالمدينة، حيث يتم حصر جميع الورش أسفل العمارات، لتسكينها فى المجمع، حتى لا تتسبب في إزعاج السكان».

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وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد على مساحة 63 فدانًا من بين هذه المشاريع، والتي تتكون من مطعمين وبحيرة، ومبنى إدارى ومناطق للعب الأطفال ومسارات للدراجات، وغيرها، وسيتم إدارتها وتسويقها عن طريق شركة إدارة وتسويق، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ.