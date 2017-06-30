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إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد يبلغ 21 سفينة

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إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد يبلغ 21 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد يبلغ 21 سفينة

التحرير

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، بلغ 21 سفينة.

وقالت في بيان اليوم، إن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، كما يوجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة ويوجد على الأرصفة سفينة كما يتواجد على الرصيف أيضا سفينة صب جاف (غلال).

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وأضاف البيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ويوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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التحرير

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