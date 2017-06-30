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«القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرًا دوليًّا لمحاربة الإرهاب

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«القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرًا دوليًّا لمحاربة الإرهاب «القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرًا دوليًّا لمحاربة الإرهاب

التحرير

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ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا دوليًّا لمحاربة الإرهاب، الأحد المقبل، بعنوان "دور ومسؤوليات المؤسسات التوعوية لمواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب".

وقال المجلس في بيانه اليوم الجمعة، إن المؤتمر يهدف إلى إجراء مناقشات واسعة للتعرف على أسباب الانتهاكات فى حقوق الإنسان والبيئة الثقافية لانتشار التطرف والتعصب ونبذ الآخر.

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ويشارك فى المؤتمر 30 مؤسسة من المجالس الوطنية العربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك شخصيات دولية ذات صلة.

يُذكر أن المجلس نظم عددًا من ورش العمل على مدى الشهور الماضية تمهيدا وتحضيرا للمؤتمر، تناولت دور ومسؤوليات رجال الدين في حماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية في نشر حقوق الإنسان وتأكيد مبدأ المواطنة وإعلاء القانون.

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التحرير

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