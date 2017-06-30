وزير الخارجية الإماراتي: فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره

كتبت- هدى الشيمي:

هنأ الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الشعب والقيادة المصرية بذكرى 30 يونيو، والتي وصفها ذكرى تصحيح المسار.

وكتب قرقاش عدة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة.

وأكد أن مع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشهبي يبقى الرصيد الأكبر.

وأشار إلى أن إرادة الشعب المصري تمكنت من التصدي للتآمر الخارجي، والحزبي، واللجوء إلى العنف والإرهاب من جماعة الإخوان المسلمين، قائلا : "فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره".

وأضاف : "ولا يمكن لأي عربي مخلص إلا أن يفرح لإستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربي دون نجاح مصر ودون إستقرارها وتطورها".

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميدان الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية. ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

هذا ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب اليوم، بمناسبة ذكرى الثورة.​