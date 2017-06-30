أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإماراتي: فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإماراتي: فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره

01:57 م الجمعة 30 يونيو 2017

وزير الخارجية الإماراتي: فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره

كتبت- هدى الشيمي:

هنأ الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الشعب والقيادة المصرية بذكرى 30 يونيو، والتي وصفها ذكرى تصحيح المسار.

وكتب قرقاش عدة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة.

وأكد أن مع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشهبي يبقى الرصيد الأكبر.

وأشار إلى أن إرادة الشعب المصري تمكنت من التصدي للتآمر الخارجي، والحزبي، واللجوء إلى العنف والإرهاب من جماعة الإخوان المسلمين، قائلا : "فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره".

وأضاف : "ولا يمكن لأي عربي مخلص إلا أن يفرح لإستقرار ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربي دون نجاح مصر ودون إستقرارها وتطورها".

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميدان الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية. ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

هذا ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عبدالفتاح ، كلمة للشعب اليوم، بمناسبة ذكرى الثورة.​

صورة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل القديمة

    القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل القديمة

    أخبار
  • إحالة سوري للمحاكمة في لبنان لارتباطه بـ

    إحالة سوري للمحاكمة في لبنان لارتباطه بـ"جبهة النصرة"

    أخبار
  • ميركل تحصد دعم شركائها الأوروبيين في محاور قمة العشرين

    ميركل تحصد دعم شركائها الأوروبيين في محاور قمة العشرين "جي20"

    أخبار
  • إحالة لبناني إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الانتماء الى داعش

    إحالة لبناني إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الانتماء الى داعش

    أخبار

إعلان

b832d6703f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)