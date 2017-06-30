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المرجعية الشيعية تبارك الانتصارات العراقية في الموصل

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مصراوي Masrawy

المرجعية الشيعية تبارك الانتصارات العراقية في الموصل

01:51 م الجمعة 30 يونيو 2017

المرجعية الشيعية تبارك الانتصارات العراقية في الموصل

علي السيستاني

العراق - (د ب أ):

باركت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، اليوم الجمعة، انتصار القوات العراقية والحشد الشعبي والعشائري على تنظيم داعش في الموصل.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ،أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين وسط كربلاء"ان المرجعية الشيعية تتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى الأبطال في القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري على هذه الانجازات والانتصارات الرائعة شاكرين لهم جهودهم العظيمة وتضحياتهم الجسيمة وهم الاحق برفع العلم العراقي في المناطق المحررة".

وأضاف"ان المقاتلين سجلو نصرا مميزا في الموصل يضاف الى سلسلة انتصاراتهم بعد معركة تجاوزت تسعة اشهر من القتال الضاري وفي ظروف قاسية، ابرزها احتماء العدو بالمدنيين وتكلل كل ذلك بالانتصار على الإرهاب الداعشي".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن امس الخميس انتهاء "دويلة الباطل الداعشية".

وكانت معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش قد انطلقت في شهر أكتوبر الماضي .

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