وسط تعزيزات أمنية.. احتفالات في الإسكندرية بذكرى ثورة "30 يونيو" (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

نظم العشرات من مواطني الإسكندرية، وقفة احتفالية عقب صلاة الجمعة، بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، في الذكرى الرابعة لـ 30 يونيو، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وحمل المشاركون في الوقفة صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، بالإضافة إلى صور تجمع الرئيس السيسي، بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر كتبوا عليها "مصر لن تركع".

ورفع آخرون لافتات دونوا عليها عبارات احتفالًا بثورة "30 يونيو"، من بينها "ذكرى ثورة 30 يونيو.. 30 ستة يا 30 ستة نورتي مصر حتة حتة، وكلنا معاكي في كل حتة".

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تأييد للرئيس السيسي منها" معاك ياسيسي"، و"يارب احفظ مصر"، و"معندناش مانع كنيسة جنب جامع"، "ربنا ينصرك ياسيسي".

وفي سياق متصل، دفعت مديرية أمن الإسكندرية بقولًا أمنيًا وتعزيزات على أطراف الميدان، بالتزامن مع التظاهرة لتأمين المشاركين فيها.

وأعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.

وشدد سلطان على تشديد الإجراءات الأمنية والانتشار الأمني الواسع في الشارع السكندري، لتأمين جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وزائري الإسكندرية.