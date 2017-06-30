بالصور.. هدوء وسيولة مرورية بشوارع الأقصر في الذكرى الرابعة لـ"30 يونيو"

الأقصر – محمد محروس :

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات المحافظة بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط حالة من الهدوء والسيولة المرورية.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية تتضمن تشديد الإجراءات الأمنية، حول جميع المنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية والخاصة وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ونشر العناصر السرية والرسمية لمتابعة حركة الشارع أولًا بأول.

وتتضمنت الخطة الدفع بمزيد من القوات حول المناطق الأثرية والسياحية وشركات الكهرباء والمياه ومحطة السكة الحديد والمطار ودور العبادة المسيحية والإسلامية، والتأكيد على اليقظة التامة لرجال الأمن لمواجهة أية تهديدات، فضلًا عن توسيع قاعدة الاشتباه وتسيير حملات أمنية متكررة طوال 24 ساعة لتأمين مناطق التوتر العائلي والقضاء على البؤر الإجرامية وجمع الأسلحة غير المرخصة إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش للأفراد والسيارات، من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والداخلية ومداخل ومخارج المحافظة والتدقيق في هويات القادمين والمغادرين من مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وشدد مدير الأمن على مواجهة كافة دعاوى الخروج عن القانون من جانب أية جهة وأن أجهزة الأمن في حالة يقظة كاملة.