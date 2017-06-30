انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الأحد المقبل

كتبت - هاجر حسني:

ينطلق يومي 2 و 3 يوليو المقبل، مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئو ن المصريين فى الخارج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، في محاولة للإستفادة من عقول نساء مصر المهاجرة اللاتي أثبتن مكانتهن عالمياً،.

ويستهدف المؤتمر تحقيق أقصى استفادة ممكنة ‏من عقول وخبرات المرأة المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات، واستغلال النجاحات الكبرى التي حققنها في وضع حلول ممكنة لأهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن.

ويشارك في المؤتمر ممثلو وزارات الإنتاج الحربي، التعليم العالي، التضامن، العدل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة، الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجالات البحثية.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المؤتمر ثمرة تعاون بين الحكومة ‏ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأجهزتها ممثلة ‏في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى صاحب ‏المبادرة الناجحة والرائدة "التاء المربوطة"، لتحقيق الرؤية ‏الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي تمثل النهوض ‏بالمرأة وتمكينها من المشاركة في معالجة قضايا الوطن محورًا ‏رئيسيًا فيها.

وأضافت أنه تم اختيار مدينة القاهرة لعقد المؤتمر لتوجيه ‏رسالة للعالم أجمع أن مصر تتمتع بالأمان الكامل، وهو ما يمثل دعوة ‏غير مباشرة للأجانب الراغبين في زيارة مصر في رحلات سياحية ‏جماعية أو فردية.‏ ‎ ‎

ويعد المؤتمر هو النسخة الثانية بعد مؤتمر "مصر تستطيع ‏بعلمائها" الذي استضافته الغردقة في ديسمبر الماضي.‏