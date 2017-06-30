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مقتل ستة من الشرطة الافغانية في هجوم لطالبان غرب أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل ستة من الشرطة الافغانية في هجوم لطالبان غرب أفغانستان

01:33 م الجمعة 30 يونيو 2017

مقتل ستة من الشرطة الافغانية في هجوم لطالبان غرب أفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول - (د ب أ):

قال متحدث باسم الشرطة الافغانية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن ستة من رجال الشرطة قتلوا بعد أن اقتحمت عناصر من حركة طالبان موقعًا أمنيًا بإقليم فرح غرب أفغانستان.

وقال إقبال باهر المتحدث باسم شرطة فرح إن الهجوم وقع صباح اليوم الأحد ببلدة "شاه كاريز" بالاقليم، مضيفًا أنه تم صد الهجوم ونشر قوات أمن جديدة في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن خمسة من مسلحي طالبان قتلوا أيضًا بعد بضع ساعات فقط من وقوع اشتباك منفصل بمنطقة أخرى بإقليم فرح، وأصيب تسعة أشخاص.

وتابع أنه لم تكن تقع أي خسائر بشرية بين أفراد القوات الحكومية في الاشتباك الثاني.

وتزايدت الهجمات التي تحدث ليلا على المواقع الامنية، بحيث وصلت إلى معدل هجوم كل أسبوع تقريبا.

وقتل عشرة ضباط شرطة الاسبوع الماضي فقط، عندما هاجم مسلحون موقعا للشرطة بإقليم حيرات غرب البلاد.

وبينما تتصاعد الحرب في مختلف أنحاء البلاد، أصبحت قوات الامن الافغانية مقهورة وتضعف روحها المعنوية بشكل متزايد.

وهذا ساهم في قرار حلف شمال الاطلسي "ناتو" في اجتماع لوزارة الدفاع في بروكسل أمس الخميس بزيادة عدد أفراد القوات الدولية في أفغانستان.

ومن المفترض أن تساعد القوات الإضافية في تدريب الجيش والشرطة الافغانية.

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مصراوي Masrawy

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