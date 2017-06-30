10 نجوم تألقوا مع المنتخبات أكثر من الأندية

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يعشق الكثير من اللاعبين تمثيل المنتخب الوطني، حيث يلعبون على على مستوى الأندية من أجل هدف واضح وهو ارتداء قميص بلادهم.

ويتضح ذلك جليًا في مستوى بعض اللاعبين الذين يظهرون بشكل مميز للغاية مع منتخبات بلادهم أفضل بكثير من المستوى الذي يقدموه مع أنديتهم.

ونستعرض أبرز هؤلاء اللاعبون في السطور التالية كالأتي:

1- كلاوديو برافو

لعب برافو في مسيرته مع 4 أندية هي كولو كولو وريال سوسيداد وبرشلونة ومانشستر سيتي وخاض 114 مباراة مع منتخب بلاده تشيلي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع برافو الصيف الماضي باعتباره الحارس الأول لمنتخب بلاده وقائد الفريق الذي يتمتع بهدوء كبير ومستوى ثابت، إلا أن برافو عاني كثيرًا في في تقديم مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي كما يقدم مع منتخب بلاده.

2- لوكاس بودولسكي

لعب بودولسكي لأندية كولن وبايرن ميونيخ وأرسنال وإنتر وجالطا سراي وفيسيل كوبي ومثل المنتخب الألماني في 130 مباراة دولية.

ولسنوات طويلة لم يجد العديد من الجماهير سببًا لاستدعاء بودولسكي للعب مع المنتخب الألماني بسبب المستويات الضعيفة التي يقدمها مع الأندية، إلا أنه في كل مرة ينضم فيها إلى المنتخب يتمكن من الظهور بشكل مميز وتسجيل العديد من الأهداف.

3- أندريه شورله

لعب شورله لأندية ماينز وباير ليفركوزن وتشيلسي وفولفسبورج وبروسيا دورتموند مثل منتخب ألمانيا في 57 مباراة دولية.

ولم يختلف حال شورله كثيرًا عن بودولسكي،ح يث لم يقدم شورله أي مستويات مميزة تذكر مع الأندية تمنحه حق تمثيل ألمانيا، إلا أنه دائمًا ما يظهر بمستوى مميز للغاية مع الماكينات ولعل أخرها تسجيل الهدف السادس والسابع في شباك البرازيل في نصف نهائي المونديال الأخير إلى جانب صناعته هدف الفوز باللقب في المباراة النهائية على حساب الأرجنتين.

4- برونو ألفيس

لعب ألفيس مع أندية بورتو وفارينسي وفيتوريا جيماريش وأيك أثينا وزينت سان بطرسبرج وفناربخشة وكالياري ورينجرز ومثل منتخب البرتغال في 93 مباراة دولية.

وارتكب برونو ألفيس العديد من الأخطاء الدفاعية القتالية في جميع الأندية التي مثلها، إلا أن الأمر يختلف كثيرًا عند ارتداءه قميص منتخب بلاده، حيث يصعب على مهاجم العبور منه.

5- إيفان بيريسيتش

لعب بيريسيتش مع أندية سوشو ورويزلاري وكلوب بروج وبروسيا دورتموند وفولفسبورج وإنتر ومثل منتخب كرواتيا في 57 مباراة دولية.

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احتاج بيريسيتش إلى 9 سنوات كالة حتى يتمكن من تقديم نفس المستوى العالي الذي يقدمه مع كرواتيا مع الأندية، حيث أظهر بيريسيتش في السنوات الست الماضية مستويات أكثر من رائعة مع منتخب كرواتيا لم يتمكن من إظهارها مع الأندية التي مثلها حتى أظهرها الموسم الماضي رفقة إنتر.

6- نيكلاس بيندتنر

لعب بيندتنر مع أندية أرسنال وبيرمنجهام وسندرلاند ويوفنتوس وفولفسبورج ونوتنجهام فورست وروزنبرج، ومثل منتخب الدنمارك في 74 مباراة دولية.

وبالنظر إلى مستوى بيندتنر مع الأندية التي مثلها، نجد أن اللاعب الدنماركي محط سخرية الجماهير بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه دائمًا ما كان المهاجم الأساسي لمنتخب بلاده، ولكن بسبب ضعف مستواه مع الأندية، خرج من حسابات الدنمارك في أخر عامين.

7- باولينيو

لعب باولينيو لأندية فيلينيوس ولودز وباو دو أكيوكار وبراجنتينو وكورينثيانز وتوتنهام وجوانجزهو ايفرجراند ومثل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية.

لم يقدم باولينيو مستوى مميز مع الأندية إلا في موسم واحد فقط وكان ذلك مع كورينثيانز لينتهي به المطاف إلى الدوري الصيني، ومع ذلك في كل مرة ينضم فيها إلى المنتخب البرازيلي، يقدم مستويات مميزة للغاية ويقدم واجبه كلاعب وسط ملعب "بوكس تو بوكس" على أفضل نحو ممكن.

8- ريناتو أوجستو

لعب أوجستو مع أندية فلامينجو وباير ليفركوزن وكورينثيانز وبكين جوان ومثل المنتخب البرازيلي في 21 مباراة دولية.

ويتمتع الجناج البرازيلي بموهبة كبيرة فشل في إظهارها على مستوى الأندية لينتهي به المطاف حاليًأ في الدوري الصيني، ومع ذلك يعد أوجستو من اللاعبين المحوريين في الوقت الحالي في خطة مدرب البرازيلي تيتي، حيث يعتمد عليه في الربط بين خط الدفاع والهجوم، كما لعب دورًا محوريًأ في تتويج البرازيل بالذهب الأولمبي في أولمبياد ريو الأخيرة.

9- رافائيل ماركيز

لعب ماركيز مع أندية أتلاس وموناكو وبرشلونة ونيويورك ريد بول وليون وهيلاس فيرونا ومثل منتخب المكسيك في 141 مباراة دولية.

لم يلعب ماركيز بشكل مميز على مستوى الأنديو منذ عام 2007، ومع ذلك لم يغب عن صفوف المنتخب المكسيكي مطلقًا وبات اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يقود منتخب بلاده في 4 بطولات مختلفة في كأس العالم، بل ويعد رمزًا كبيرًا للكرة في بلاده.

10- أسامواه جيان

لعب جيان مع أندية ليبرتي وأودينيزي ومودينا ورين وسندرلاند والعين وشانجهاي وأهلي دبي، وخاض مع المنتخب الغاني 103 مباراة دولية.

يعد جيان من أكثر اللاعبين الذين تنقلوا بين الأندية بحثًا عن الأموال ولم يقدم مستويات كبيرة مع الأندية إلا في نحطة العين الإماراتي، ولكنه دائمًا ما يقدم أفضل المستويات مع غانا والتي سجل بقميصها 50 هدفًا، ويعد الهداف التاريخي للنجوم السوداء وأكثر من ارتدي قميص منتخب بلاده أيضًا.