"الذهب الأحمر".. أغلى توابل في العالم وسعر الكيلو 200 ألف جنيه

مصراوي Masrawy



كتب - هشام عواض:

تشكل التوابل جزءًا أساسيًا في إعداد الأطعمة، لما تضيفه من لمسة سحرية على مذاق الأطعمة، إلا أن بعضها قد يصل سعره إلا عشرات الآلاف.

وهو الزعفران، الذي ثروة وطنية يعود بالكثير من المكاسب لبعض الدول، ويُلقب بالذهب الأحمر، وأهم ما يميزه ثمنه الباهظ، بحسب صحيفة "البيان".

وللزعفران فوائد عديدة بأنه يعد مضادًا للتشنج ويدخل السرور على قلب من يشربه، وهو منبّه للأعصاب، وقد استخدم منذ القدم في علاج كثير من الأمراض، مثل النزلات المعوية، والتخفيف من غازات المعدة واضطراباتها، ولعلاج السعال الديكي ونزلات البرد.

ويدخل الزعفران في بعض صناعة الأدوية الحديثة، كتلك المستعملة لطرد الديدان المعوية والأدوية المهدئة للحالات العصبية والنفسية، والأدوية المستعملة لتنشيط الإفراز البولي.

بالإضافة أنه يدخل في بعض الأدوية المستخدمة لتنشيط القلب، ويعتقد أن الزعفران قد يؤثر في أعراض الاكتئاب عن طريق التأثير في مادة سيرتونين الكيماوية في المخ.

ووضع خبراء الزعفران في المرتبة 16 من حيث أغلى المواد سعرًا، ليأتي بعد الذهب مباشرة، حيث يتجاوز سعر الجرام الواحد 11 دولارًا، أي أن الكيلوجرام يصل لـ 11 ألف دولار وهو ما يوزاي قرابة 200 ألف جنيه.

ويعتقد العلماء أن للزعفران قدرة على مقاومة السرطان، وإطالة متوسط عمر المرضى، كما أن استخدامه بطريقة طبية مع الحبة السوداء، يحدّ من حدوث الورم بنسبة معيّنة.

وتسهم المواد العلاجية في الزعفران، خاصة الكروين، والبيكروكروسين. وللكروسيتين تأثير مثبط معتمد على الجرعة في تركيب الـ DNA والـ RNA في النواة المفصولة.

وتذكر مراجع أخرى أن النبات يفيد في الحد من سرطانات البطن والمثانة والثدي والقولون والحجاب الحاجز والأذن والعين والكلى والحنجرة والكبد والفم والرقبة والطحال والمعدة واللوزة والرحم، ويفيد في حالات الورم الليفي Fibroid، والوكيميا، واللمفوما، وأورام الجلد المختلفة.

ويستخدم الزعفران على نطاق واسع في دول الخليج في الطبخ، ويسهم بلونه الأصفر البرتقالي في تلوين الأطعمة، حيث يتم استخدامه في الجبن، والحلويات، وأطباق اللحوم والحساء. ويستخدم الزعفران بهارًا للأرز، والزعفران أساسي في أطباق خليجية هي خليط الأسماك الحارة.