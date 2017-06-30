غدا.. بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بدء استقبال جامعة المنيا للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة لعام 2017، والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التي تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من أول يوليو المقبل، وحتى يوم 18 من نفس الشهر.

وتجرى اختبارات القبول، بكل من كلية التربية الرياضية (بنين – بنات)، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، ويتوفر حجز اختبارات القدرات عن طريق خدمة مجانية متاحة علي موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت "www.tansik.egypt.gov.eg".

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة خصصت 3 معامل خارج وداخل الحرم الجامعي، بمدينة الطلبة بالإخصاص، وبكلية التربية الرياضية، ومعامل كلية الحاسبات والمعلومات، للطلاب للتسجيل للحجز لأداء امتحانات القدرات وطباعة إيصال التسجيل مجانًا، بعدها يتوجه الطالب إلى الكلية التي تقدم لها لاجتياز اختبار القدرات لها، لتسديد قيمة رسوم التقدم، بالإضافة إلى رسوم اختبار القدرات بكل كلية.

ووضعت الجامعة، بعض القواعد والإرشادات، لنظام التقدم واختبار القدرات بكليات الجامعات المصرية، منها أن يقوم الطلاب من خلال موقع الوزارة بالتسجيل وحجز اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب لتظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعلمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب (علمية – هندسية – أدبية )، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، ثم تظهر للطلاب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات، وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة لها بالجامعات، وكلياتها التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، وسيتحدد النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية، في يوم منفصل، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية 3 أيام متتالية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل الذي يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي دونها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.