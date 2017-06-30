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إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات الجامعية ببنها

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مصراوي Masrawy

إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات الجامعية ببنها

01:19 م الجمعة 30 يونيو 2017

إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات الجامعية ببنها

مستشفى بنها التعليمي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت جامعة بنها، إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ، اليوم الجمعة، وغدًا السبت، لاستقبال جميع الحالات المرضية التي تصل إلى المستشفيات الجامعية ببنها.

وقال الدكتور يسري السعيد، مدير عام مستشفيات جامعة بنها، إن ذلك كان وفقًا للتنسيق المعد مسبقًا، بين إدارة مستشفيات الجامعة، ومرفق إسعاف القليوبية، ومستشفى بنها التعليمي التابع لوزارة الصحة.

وأضاف أن الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، أكد ضرورة العمل لاستيعاب الحالات المرضية، التي تلجأ للحصول على الرعاية الصحية والطبية بالمستشفيات الجامعية، وتدبير أماكن إضافية يمكن حجز المرضى بها على الرغم من وصول حالات الإشغال بجميع مستشفيات الجامعة إلى 100%.

وأوضح القاضي، الذي وجه الشكر للعاملين بالمستشفيات الجامعية، أن دور الجامعة من خلال مستشفياتها هو استيعاب الأعداد الضخمة من المرضى التي تلجأ إليها، ثقة فيما تقدمه من رعاية صحية، وعلاج وأساتذة وأطباء على مستوى عالي من الكفاءة والعلم.

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