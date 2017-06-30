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البرلمان الألماني يصدق على مشروع قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت

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مصراوي Masrawy

البرلمان الألماني يصدق على مشروع قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت

01:22 م الجمعة 30 يونيو 2017

البرلمان الألماني يصدق على مشروع قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت

البرلمان الألماني

برلين - (د ب أ):

وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بالتصدي بحزم أكبر للتحريض والترويج للإرهاب على منصاتها.

وتم الموافقة على المشروع بأصوات نواب الائتلاف الحاكم الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وينص القانون على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، بإزالة المحتويات التي يعاقب عليها القانون في غضون 24 ساعة من نشرها، وفي غضون سبعة أيام في الحالات غير الواضحة.

ويحذر معارضو القانون، خاصة من قطاع الإنترنت، من أن ذلك يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى "الحذف والحجب في حالة الشك" خوفا من التعرض لعقوبات، ما سيكون له عواقب كارثية على حرية الرأي.

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