خطة تأمين ذكرى "30 يونيو" بالقاهرة.. استنفار أمني وعناصر سرية بالميادين

كتب – فتحي سليمان:

عززت قوات الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من تواجدها وانتشارها بكافة الميادين ومداخل ومخارج المحافظة، لتأمين الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إنه تم نشر الخدمات منذ 7 صباحاً بمحيط الميادين والمحطات والشوارع الرئيسية ومواقف السيارات.

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميدان الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية؛ تحسبا لأي محاولة لإثارة الفوضى، كما تم تعيين خدمات أمنية وشرطة سرية بمحيط كل ميدان وموقف سيارات لعدم استغلال زيادة تعريفة السيارات، وكذلك ضبط حالة الأسعار عقب رفع أسعار الوقود أمس.

وارتكزت خطة تأمين العاصمة على تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية منها مجلس النواب والتليفزيون ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، والوزارات والسفارات، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة.

كما انتشرت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي مفرقعات، وتركيب كاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي، وتوجيه عدة ضربات أمنية استباقية للخارجين على القانون، مع إحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة والفحص الجيد، وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المنشآت باتخاذ كل التدابير الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية، لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان للمواطنين بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمديرية.