وزير الاتصالات: السيسي شدد على سرعة بناء مدينة المعرفة

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أكد ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تشدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل "مدن ذكية" تحقق المجال التكنولوجى للمواطنين والحكومة.

وقال القاضى فى تصريحات له اليوم، الجمعة، إن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على أن تكون المدن القديمة وكل المدن المصرية "مدنا ذكية" أيضا.

وأشار إلى أن الرئيس يشدد على سرعة بناء مدينة "المعرفة" الجديدة التى سيتم إقامتها فى العاصمة الجديدة، وأوضح أنه تم الانتهاء حاليا من تصميم شكل المدينة، وتم عرضه على الرئيس السيسى ويتم حاليا توفير الأرض وإعادة ملكيتها لوزارة الاتصالات.

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وأضاف أن مدينة المعرفة المزمع إقامتها ستكون على 4 مراحل، مشيرا إلى أن هناك رغبة قوية فى دمج هذه المراحل والانتهاء من المدينة فى أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالمعايير الدولية.

وأكد أن الرئيس السيسى والحكومة حريصان على أن تكون المدينة حسب المدن العالمية للمعرفة.