إصابة مُسن في حريق حوشين بسوهاج
إصابة مُسن في حريق حوشين بسوهاج
11:35 ص الجمعة 30 يونيو 2017
صورة ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أصيب مُسن بحروق في البطن واليدين، اليوم الجمعة، في حريق نشب بحوشين تربية مواشي بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة.
وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارًا بوجود حريق بناحية قرية شندويل البلد دائرة المركز.
وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك "أحمد العارف حجازي، 33 عامًا"، عامل، وامتد لحوش مجاور ملك "عبدالرازق محمد عبداللطيف، 61 عامًا"، بالمعاش، والحوشين مكونين من طابق واحد، ومشيدين بالطوب الأبيض ومسقوفين بأفلاق النخيل.
ونتج عن الحريق، إصابة مالك الحوش الثاني، بحروق نارية من الدرجة الأولى، بالبطن واليدين، ونقل لمستشفى سوهاج العام.
وانحصرت التلفيات فـي نفوق 5 رؤوس أغنام، وكمية من الطيور المنزلية، وبسؤال المذكورين، رجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري، ونفيا الشبهة الجنائية.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 2609 إداري المركز لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيطرة على حريق في محل أحذية عقب امتداد النيران لثلاث منازل بالمنوفية
-
حريق يلتهم محتويات مخزن أحذية في بنها
-
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في بني سويف
-
حريق يلتهم خيمة لبيع مستلزمات العيد بأسيوط
إعلان
إعلان