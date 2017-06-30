سموحة يتمسك بالأمل الأخير في الكونفدرالية

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يستضيف نادي سموحة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ6 مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم لويس هاكيزيمانا، ضمن مبايرات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية".

ويسعى سموحة، بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، لإحياء آماله في التأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الافريقي، حيث أنه يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، متخلفا بـ 3 نقاط عن هلال الأبيض السوداني صاحب الصدارة، بينما يحتل ريكرياتيفو الأنجولي، وزيسكو المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 6 نقاط.

وسيغيب محمود عزت، مدافع الفريق وإسلام محارب صانع اللعب وهداف الفريق بسبب الإيقاف، وعاني سموحة من الإصابات التي أبعدت 4 من العناصر الأساسية عن تشكيلته في الفترة الماضية، وهم العاجي مانسو كواكو وأحمد تسماح ومحمود السيد وعمر سعد.

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ولم يتحدد موقف بانو دياوارا، القادم من بوركينا فاسو، من المشاركة في المباراة، بعد أن تعرض لشد في العضلات خلال مباراة سموحة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المحلي.

من جانبه تلقى إدريس مبومبو مهاجم فريق زيسكو الزامبي، صاحب الـ21 عامًا، عرضًا من نادٍ سعودي، للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليغيب عن مباراة فريقه أمام سموحة اليوم.