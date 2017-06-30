إنبي يستضيف الانتاج الحربي في الدوري الممتاز

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يحتضن استاد بتروسبورت، مواجهة نادي إنبي أمام نظيره الانتاج الحربي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ6 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مباراة الدوري الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، التي أقيمت ضمن الجولة السادسة عشر على ملعب السلام، وأحرز للانتاج الحربي محمود فتح الله، بينما أحرز هدف إنبي محمد بسيوني.

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ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة جمعهم من 8 فوز و15 تعادل و9 هزائم مسجلآ 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا.

من جانبه يأتي الانتاح الحربي بيقادة مديره الفني مختار مختار في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهم من 7 فوز و11 تعادل و14 هزيمة، مسجلآ 32 هدفًا فيما استقبلت شباكه 39 هدفًا.