حجازي يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، رافقه خلالها خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، لتفقد

أعمال التصحيح بقطاعي المنصورة (أ)، والمنصورة (ب).

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، وجه حجازي خلال الزيارة بضرورة توخي الدقة في عملية تقدير الدرجات ومراعاة الالتزام بأن تتم أعمال التقدير وفقًا للمعدلات المخطط لها، مشددًا على الالتزام بقواعد المراجعة لتحقيق مصلحة الطلاب، وضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون زيادة أو نقصان.

وأكد حجازي على سرعة الانتهاء من حالات الشئون القانونية حتى لا يتم تأخير إعلان النتيجة.

وحرص رئيس عام الامتحان على تفقد سير العمل بالأقسام المسئولة عن النتيجة وأطمأن على سير العمل بحجرات الحاسب الآلي، والمحافظ، والحجرات السرية، وتوافر الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

وأكد خالد عبد الحكم على الالتزام بعدم الإفصاح عن أية نتائج قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وكذا ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وخاصة عدم حمل هواتف محمولة داخل مقار لجان النظام والمراقبة حفاظًا على سرية أعمال التقدير.

والتقى حجازي خلال الزيارة أعضاء الكنترول وأشاد بالجهود المبذولة، وطالبهم ببذل المزيد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

وأعلن حجازي عقب انتهاء الزيارة أن جميع أعمال الامتحانات داخل لجنتي النظام والمراقبة بقطاعي المنصورة أ، ب تسير بشكل جيد ومنتظم.

جدير بالذكر أن زيارة قطاعي المنصورة أ، ب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تأتي في إطار خطة الزيارات الميدانية التي وضعها رئيس عام الامتحان بهدف الاطمئنان على سير أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج على مستوى جميع قطاعات الجمهورية توطئةً لإعلان النتيجة.