محولات كهرباء متهالكة تهدد حياة أهالي «طنط الجزيرة» بالقليوبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حالة من القلق لا تفارق أهالى قرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب تواجد محولات وأعمدة الكهرباء القديمة المتهالكة وسط المساكن، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين وسط تجاهل المسئولين لهذه الأزمة.

وقال "محمد الديب" أحد أهالى القرية، إن حالة محولات الكهرباء المتهالكة والمفتوحة دائما تمثل خطرا على حياتهم، كما أنها تتسبب في فساد الأجهزة المنزلية، نتيجة وجود خلل في التيار.

"القرية مهملة ومحدش بيهتم".. هكذا عبّر أشرف إبراهيم، من سكان القرية عن معاناتهم من الإهمال في جميع المرافق الخدمية ومنها الكهرباء، وخاصة الأعمدة التي تهدد حياة الكبار والصغار، إذ تقع فى منتصف الشوارع بكثير من المناطق ومعظمها متهالك أو تعرض للانحناء بسبب الصدمات، لافتا إلى أنها تسببت في موت أحد المواطنين بعد أن اصطدم بعمود وأصيب في رأسه.

شاهد أيضا

طلال ربيع، نائب رئيس مدينة طوخ، قال إنه سيقوم بمخاطبة إدارة الكهرباء للتنسيق معها في دراسة المشكلة وعمل معاينة على أرض الواقع واتخاذ اللازم من إجراءات، متابعا: "لازم نشوف حل للحفاظ على أرواح المواطنين".