فتح باب الترخيص لسيارات الأجرة بسوهاج

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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، فتح باب الترخيص لسيارات الأجرة للأفراد والشركات طبقًا لقانون المرور، للقضاء على وسائل النقل العشوائية التي يستخدمها الطلبة أثناء التوجه لمدارسهم، وحمايتهم من الحوادث المرورية، وتخفيفًا عن كاهل الموطن، وتحسين مستوى السيارات العاملة على خطوط النقل الداخلي والخارجي.

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وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الأمن، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف بالديوان العام للمحافظة، لدراسة واقتراح خطوط السير للسيارات المطلوب ترخيصها، لنقل الركاب داخل مدن وقرى المحافظة، طبقًا لاحتياجات المواقف، وخطوط السير بدائرة المحافظة.