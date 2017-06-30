تقارير تكشف عن استخدام مادة عازلة رخيصة في برج جرينفيل في بريطانيا

لندن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن المقاولين المسؤولين عن تجديد برج "جرينفيل تاور" غربي لندن، الذي تعرض لحريق ضخم الشهر الجاريو أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل، استخدموا مادة عازلة من نوع أرخص من المعتاد وأكثر قابلية للاشتعال.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" استنادا إلى مستندات مسربة بأن التغيير من المادة العازلة المغطاة بطبقة من الزنك، التي كان من المخطط لاستخدامها في أول الأمر، إلى نوع أرخص من الألومنيوم خلال أعمال التجديد في 2014 وفر حوالي 300 ألف جنيه استرليني (390 ألف دولار).

وذكرت صحيفة " تايمز" أنها اطلعت على رسائل بريد إلكترونية مشابهة تحث على التوفير خلال برنامج تجديد المبنى، الذي أدارته مؤسسة إدارة شؤون المستأجرين في كينجسينتون وتشيلسي نيابة عن المجلس المحلي (منطقة كينجسينتون وتشيلسي في لندن).

وفي اجتماع قصير للمجلس أمس الخميس اعتذر نيكولاس باجيت- براون، رئيس المجلس المحلي، عن بطء استجابة السلطات المحلية في التعامل مع الحريق.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي عينت قاضي محكمة استئناف سابق ليرأس التحقيق بشأن الحريق أمس الخميس.

وقالت ماي: "أنا مصممة على أن العدالة سوف تتحقق لكل ضحايا هذ المأساة الرهيبة وعائلاتهم التي عانت معاناة فظيعة".