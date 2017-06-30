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4 أكلات لزيادة الوزن على طريقة "سالي فؤاد"

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مصراوي Masrawy

4 أكلات لزيادة الوزن على طريقة "سالي فؤاد"

11:59 ص الجمعة 30 يونيو 2017

أكلات لزيادة الوزن

كتبت ـ أسماء حمدي:

يتخيل البعض أن النحافة رمز الرشاقة والقوام المثالي، إلا أن هذا غير صحيح، فهناك معادلة لحساب الوزن المثالي تحدد ما إن كان وزن جسمك ملائما للطول والسن أم لا.

وفي حالة إن كان الرقم الناتج أقل من المؤشر الطبيعي، فهذا يعني أنك تعانين من النحافة وتحتاجين إلى نظام غذائي مكثف لكسب مزيدا من الوزن.

نقدم لكِ فيما يلي بعض نصائح خبيرة التغذية "سالي فؤاد" لكي تتغلب على النحافة، وتزيد من وزنك:

*المكسرات:

عليك تناول المكسرات بأشكالها، فهي لها العديد من الفوائد، حيث أن أكلها يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

*التمر والفواكه المجففة:

تناول كلا من التمر والعجوة والفواكه المجففة، مثل التين والزبيب، كما اشارت "سالي" انه يفضل وضعهم في بولة قريبة في مكان الجلوس خصوصا امام التلفاز والكمبيوتر، او في علبة صغيرة في الحقيبة لتناولهم في العمل او المدرسة او الجامعة.

*ميلك شيك:

شرب ميلك شيك مثل الموز مع اللبن والعسل او التمر مع اللبن وميلك شيك المكسرات، او الفاكهة بأِشكالها مع إضافة العسل الأبيض.

*الحلاوة الطحينة:

تناول الحلاوة الطحينة أو المربات بأشكالها، ويفضل مع القشطة الطازجة.

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مصراوي Masrawy

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