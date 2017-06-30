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هذه الدولة تمنح طلابها عطلة مجانية على البحر

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مصراوي Masrawy

هذه الدولة تمنح طلابها عطلة مجانية على البحر

07:41 ص الجمعة 30 يونيو 2017

هذه الدولة تمنح طلابها عطلة مجانية على البحر

عطلة صيفية على أحد الشواطئ - أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

سيحصل الآلاف من الطلبة في العاصمة الرومانية بوخارست على فرصة قضاء عطلة صيفية لمدة أسبوع على شاطيء البحر في رومانيا أو اليونان مجانا.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه تقرر منح 16 ألف طالب من بوخارست ممن شاركوا في أنشطة المدرسة أو نشاطات خارج المناهج الدراسية خلال العام الدراسي 2016 /2017 هذه الفرصة المجانية من الدولة.

وقال مجلس مدينة بوخارست - في بيان - إن المبادرة، التي تتم من خلال مركز مشروعات التعليم والرياضة، تشمل تلاميذ الإبتدائي وطلبة الثانوي والتعليم العالي وما يزيد على ألفي مدرس، وسوف يتمتعون بأسبوع مجاني في عدة منتجعات ساحلية في رومانيا وآخر في اليونان.

كما أعلن مجلس بلدية العاصمة عن أنه سينظم أيضا معسكرات صيفية لطلبة الجامعات في الفترة بين 19 يونيو الحالي و21 يوليو المقبل في عدة مصايف رومانية، على أن تكون الإقامة والطعام مجانا أيضا ويشمل البرنامج العديد من الأنشطة التعليمية غير الرسمية.

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مصراوي Masrawy

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