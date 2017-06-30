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بالصور.. حرائق مجهولة في قرية "السلماني" بسوهاج.. والحماية المدنية تستبعد "الجن"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حرائق مجهولة في قرية "السلماني" بسوهاج.. والحماية المدنية تستبعد "الجن"

12:07 م الجمعة 30 يونيو 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

سادت حالة من الخوف بين عدد من الأهالي في قرية السلماني في البلينا جنوبي سوهاج، لنشوب حرائق في عدة منازل خلال شهر يونيو الجاري.

وقال مصدر في الحماية المدنية بمركز البلينا، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، إن النيران اشتعلت في حوالي 30 منزلًا بينهم 18 منزلاً متجاورين، مشيدين بالطوب الأبيض "البلوك" ومسقوفين بالجريد والبوص، ما أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية والأغنام والماعز وكميات من الطيور المنزلية.

وأوضح المصدر أن بلاغات الحرائق فردية، وتتعامل معها قوات الحماية المدنية وتسيطر عليها دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن المعاينة الأولية لمكان الحرائق توضح أن سببها "إما شرر من فرن بلدي أو ماس كهربائي من توصيلات كهربائية عشوائية، أو مصدر حراري بطيء (عقب سيجارة)".

واستبعد المصدر أن يكون سبب الحرائق "الجن" - كما يزعم بعض الأهالي- ، مؤكدًا أيضًا عدم وجود شبهة جنائية في تلك الحرائق.

وقال عبد العال محمد، مزارع من أهالي القرية، إن أهالي القرية يشيرون إلى سبب الحرائق "الجن"، دون إثبات ذلك أو تأكيده من قبل مشايخ القرية سواء التابعين للأزهر أو الأوقاف.

وقال أحمد عطية، مدرس، إنه انتشرت خلال الأيام الماضية بالقرية الحرائق دون معرفة أسبابها، نافيًا أن يكون الجن سببًا في نشوبها، لعدم وجود ما يدلل على ذلك القول.

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مصراوي Masrawy

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