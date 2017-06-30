مصرع طالبين في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طالبان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة نقل، ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "سوهاج – جرجا" دائرة مركز شرطة جرجا، بسبب التخطي الخاطئ.

وتلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية الخلافية دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء قيادة "نبيل صبحي يوسف، 37 عامًا"، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بدائرة مركز الفتح، بمحافظة أسيوط السيارة رقم "ي ر ج 7243" نقل، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، قيادة "محمود ياسر السيد، 15 عامًا"، طالب، ويقيم برديس دائرة مركز البلينا نتيجة التخطي الخاطئ لقائد الدراجة البخارية.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية ومرافقه خالد علي ضاحي 16 عامًا، طالب، وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي.

ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبتين، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7085 جنح المركز لسنة 2017.