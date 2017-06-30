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أجهزة استخباراتية حذرت من الهجوم على السفارة الألمانية في كابول

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مصراوي Masrawy

أجهزة استخباراتية حذرت من الهجوم على السفارة الألمانية في كابول

11:43 ص الجمعة 30 يونيو 2017

أجهزة استخباراتية حذرت من الهجوم على السفارة الألمانية في كابول

ارشيفية

برلين - (د ب أ):

قبل أشهر من الانفجار المروع الذي استهدف السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول، توفرت لدى أجهزة استخباراتية معلومات عن خطط لتنفيذ الهجوم.

وذكرت محطة "برلين-براندنبورج" الألمانية الإذاعية مساء أمس الخميس استنادا إلى مصادر أمنية أن الاستخبارات الألمانية كان لديها معلومات محددة عن هجوم محتمل على السفارة الألمانية في كابول، وحذرت منه.

وأضاف التقرير أنه كان معلوما أيضا كيف سيجرى تنفيذ الهجوم.

يذكر أن 150 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 450 آخرين جراء انفجار شاحنة مفخخة بالقرب من السفارة الألمانية في كابول في 31 مايو الماضي. كما أسفر الانفجار عن تلفيات في مبنى السفارة، إلا أن موظفي السفارة ظلوا داخل المبنى دون التعرض لإصابات.

وذكرت المحطة أن الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) تلقت في 18 يناير الماضي، أي قبل الهجوم بخمسة أشهر، معلومة بشأن التخطيط للهجوم. وحتى ذلك التوقيت كان الحديث عن التخطيط لهجوم بشاحنة ذات خزان لشفط مياه الصرف، وصدر بعد ذلك المزيد من التحذيرات من أجهزة استخباراتية أجنبية.

وبحسب تقرير المحطة، فإن شحنة المتفجرات كانت أكبر مما يُعتقد من قبل، حيث كانت الشاحنة تحوي 10 آلاف كيلوجرام من المتفجرات وليس ألف كيلوجرام كما أعلن من قبل.

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