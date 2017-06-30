الصين: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض الثقة مع واشنطن

واشنطن - (د ب أ):

قال السفير الصينى لدى الولايات المتحدة ،تسوى تيان كاى، أن مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والعقوبات المفروضة على بعض الكيانات والافراد الصينيين تقوض الثقة المتبادلة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال تسوى للصحفيين إن كل هذه الأعمال - العقوبات المفروضة على الشركات الصينية وخاصة مبيعات الأسلحة لتايوان - ستقوض بالتأكيد الثقة المتبادلة بين الجانبين وتتعارض مع روح قمة مار الاجو (بين الرئيس الصين شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أبريل).

وأكد تسوى أن الصين تعارض دائما بشدة مبيعات الأسلحة لتايوان التى قال أنها تنتهك مبدأ صين واحدة وكذا البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحول القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، تنفذ الصين قرارات مجلس الامن الدولى "بشكل كامل وفعال".

وقال تسوى "اذا كان هناك اى كيان او فرد صينى ينتهك عقوبات الأمم المتحدة، فاننا سنجري تحقيقاتنا وسنتابع القضية فى المحكمة مع القانون الصينى".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الخميس انها ابلغت رسميا الكونجرس الأمريكى بمبيعات أسلحة لتايوان قيمتها حوالى 1.42 مليار دولار أمريكى.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين اليوم الخميس، عقوبات ضد بنك صيني وشركة صينية واثنين من الصينيين بزعم انهم يساعدون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.