أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض الثقة مع واشنطن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصين: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض الثقة مع واشنطن

11:36 ص الجمعة 30 يونيو 2017

الصين: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض الثقة مع واشنطن

الصين

واشنطن - (د ب أ):

قال السفير الصينى لدى الولايات المتحدة ،تسوى تيان كاى، أن مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والعقوبات المفروضة على بعض الكيانات والافراد الصينيين تقوض الثقة المتبادلة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال تسوى للصحفيين إن كل هذه الأعمال - العقوبات المفروضة على الشركات الصينية وخاصة مبيعات الأسلحة لتايوان - ستقوض بالتأكيد الثقة المتبادلة بين الجانبين وتتعارض مع روح قمة مار الاجو (بين الرئيس الصين شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد في أبريل).

وأكد تسوى أن الصين تعارض دائما بشدة مبيعات الأسلحة لتايوان التى قال أنها تنتهك مبدأ صين واحدة وكذا البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحول القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، تنفذ الصين قرارات مجلس الامن الدولى "بشكل كامل وفعال".

وقال تسوى "اذا كان هناك اى كيان او فرد صينى ينتهك عقوبات الأمم المتحدة، فاننا سنجري تحقيقاتنا وسنتابع القضية فى المحكمة مع القانون الصينى".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الخميس انها ابلغت رسميا الكونجرس الأمريكى بمبيعات أسلحة لتايوان قيمتها حوالى 1.42 مليار دولار أمريكى.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين اليوم الخميس، عقوبات ضد بنك صيني وشركة صينية واثنين من الصينيين بزعم انهم يساعدون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    حول العالم في 24 ساعة

    أخبار
  • البنتاجون: تحرير مدينة الموصل العراقية بات مسألة أيام

    البنتاجون: تحرير مدينة الموصل العراقية بات مسألة أيام

    أخبار
  • ماتيس: سحبنا قواتنا من أفغانستان بشكل أسرع من اللازم

    ماتيس: سحبنا قواتنا من أفغانستان بشكل أسرع من اللازم

    أخبار
  • البيت الأبيض: العلاقات مع ألمانيا لم تتضرر

    البيت الأبيض: العلاقات مع ألمانيا لم تتضرر

    أخبار

إعلان

d90e981bf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟