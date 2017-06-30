ألمانيا تصطدم بإسبانيا في نهائي يورو تحت 21 سنة

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يلتقي المنتخب الإسباني حامل اللقب بنظيره الألماني في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 سنة، المقامة حاليًا في بولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً، على ملعب كراكوف معقل نادي كراكوفيا الذي يلعب في الدوري الممتاز البولندي.

مشوار البطولة

خاض المنتخب الألماني 4 مباريات للوصول إلى النهائي حيث تأهلت ألمانيا كأفضل ثواني من المجموعة الثالثة خلف المنتخب الإيطالي وذلك عقب التغلب على التشيك بثنائية نظيفة والدنمارك بثلاثية نظيفة والخسارة من إيطاليا في الجولة الأخيرة بهدف نظيف ومن ثم التغلب على إنجلترا في قبل النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبدورها احتلت إسبانيا صدارة المجموعة الأولى بالتغلب على مقدونيا بخماسية نظيفة والبرتغال بنتيجة 3-1 وصربيا بهدف نظيف ومن ثم التغلب على إيطاليا في قبل النهائي بنتيجة 3-1.

المواجهات التاريخية

تواجهت إسبانيا وألمانيا في 3 مواجهات سابقة في بطولات اليورو تحت 21 سنة، وأتت المواجهة الأولى في ربع نهائي نسخة 1982 وفازت إسبانيا على ألمانيا الغربية بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب قبل أن تخسر في الإياب بثنائية نظيفة.

ومن ثم تواجه المنتخبين في دور المجموعات من نسخة 2009 وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يتوجها للمرة الأخيرة في دور المجموعات من نسخة 2013 وفازت إسبانيا حينها بهدف نظيف.

ألقاب المنتخبين

حقق المنتخب الألماني أفضل نتائجه في البطولة من خلال التتويج بلقبها في نسخة 2009، بينما حلت الشرقية سابقًا وصيفة في نسختي 1978 و1980 وحلت ألمانيا الغربية سابقًا وصيفة أيضًا في نسخة 1982.

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وبدورها حققت إسبانيا اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1998 و2011 و2013 وحلت وصيفة في نسخة 1984 و1996.

الهدافون

يحتل دافي سيلكي صدارة هدافي المنتخب الألماني في البطولة برصيد هدفين، بينما يتصدر ساؤول قائمة هدافي المنتخب الإسباني والبطولة بشكل عام برصيد 5 أهداف.

تصريحات

قال ستيفن كونتز مدرب ألمانيا أنه منذ البداية يرغب في اختبار مستوى المنتخب بمواجهة أفضل الفرق في العالم وأتى ذلك بمواجهة إيطاليا وإنجلترا والآن إسبانيا، مشيرًا إلى مواجهته تحدي كبير في المباراة النهائية، مؤكدًأ على إلتزامه بنفس الفلسفة مع محاولة التأقلم مع أسلوب لعب الفريق الخصم.

ومن جانبه قال ألبرت سيلاديس مدرب إسبانيا أن منتخب ألمانيا خصم قوي للغاية، مؤكدًا على أن احترم منتخبي البرتغال وإيطاليا ولذا تأهل إلى المباراة النهائية وهو ما سيكرره بإحترام المنتخب الألماني خاصة أن المعجزات لا تتحقق في المباريات النهائية.

وأضاف مدرب إسبانيا أن ألمانيا تعج بالمواهب مما يؤكد على حاجة فريقه للقيام بما هو أكثر مما قدم أمام البرتغال وإيطاليا للفوز بالمباراة، مشيرًا إلى استعداد إسبانيا لمواجهة ألمانيا على الصعيد الذهني على أفضل نحو.

- إنجاز فريد

إذا تمكنت إسبانيا من الفوز باللقب اليوم، فسيكون كل من فرانشيسكو وماركوس لوريني أول أب وابن يتوجان بالبطولة، وذلك بعد أن فاز الأب باللقب في عام 1986 بالتغلب على إيطاليا في المباراة النهائية.