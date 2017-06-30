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شرط واحد يفصل رحيل هيريرا إلى برشلونة

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شرط واحد يفصل رحيل هيريرا إلى برشلونة شرط واحد يفصل رحيل هيريرا إلى برشلونة

التحرير

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ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لن يبيع لاعب خط وسط الفريق أندير هيريرا، إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن التقارير الإسبانية التي زعمت أن هيريرا صاحب الـ27 عامًا سيكون متاح للبيع مقابل 35.2 مليون جنيه إٍسترليني، ليست صحيحة، وأكدت الاندبندنت من مصادر لها أن على برشلونة تقديم 60 مليون إسترليني ليبدأ مسؤولي مانشستر يونايتد التفكير ببيع اللاعب.

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واختتمت الاندبندنت بأن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن أندير هيريرا سيكون قائدًا للفريق في المستقبل، ولن ترحب بأي عرض لضمه من برشلونة وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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التحرير

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