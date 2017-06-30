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رسميًا.. مدافع تشيلسي ينتقل إلى بورنموث ليصبح الأغلى في تاريخ النادي

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رسميًا.. مدافع تشيلسي ينتقل إلى بورنموث ليصبح الأغلى في تاريخ النادي رسميًا.. مدافع تشيلسي ينتقل إلى بورنموث ليصبح الأغلى في تاريخ النادي

التحرير

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أعلن نادي بورنموث الإنجليزي اليوم الجمعة، تعاقده مع الهولندي ناثان أكي، مدافع تشيلسي، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي، وذلك حسبما أفادت سكاي سبورتس البريطانية.

وقال ناثان أكي: "حظيت بوقت رائع هنا الموسم الماضي لذا أنا سعيد جدًا بعودتي، تشيلسي نادٍ عظيم تعلمت فيه الكثير لكن هذه خطوة جديدة بالنسبة لي و بورنموث هو المكان المناسب لي للتطور أكثر".

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وتابع المدافع الهولندي قائلآ: "الجماهير لم تشاهد أفضل مستوياتي بعد، دائمًا أضع طموحي عاليًا لذلك أعلم أنه هناك أمور عديدة لازال عليّ العمل لتحسينها، وبمساعدة المدرب هنا أعلم أن باستطاعتي مواصلة التطور وأن أصبح لاعبًا أفضل".

الجدير بالذكر أن ناثان أكي، صاحب الـ22 عامًا، كانت قد تمت اعارته إلى بورنموث في الدور الأول من الموسم الماضي وشارك في 12 مباراة مع الفريق مسجلآ ثلاث أهداف.

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التحرير

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