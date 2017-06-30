«بوجبا»: أغلى وأرخص لاعب في العالم يتساوون عند النزول إلى القبر

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أجرت مجلة "Esquire" الأمريكية حوارًا مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا للتحدث معه عن انتقاله القياسي إلى مانشستر يونايتد وحياته كمسلم بعد هجوم مانشستر الإرهابي نستعرضه في السطور التالية كالأتي:

- الصفقة القياسية من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد كأغلى لاعب في العالم

"نسيت الأمر تمامًا بعد أسبوع واحد، فقط الجماهير هي التي تذكرني بالأمر، ففي نهاية اليوم وعند موتك سيذهب أغلى لاعب في العالم وأرخص لاعب إلى نفس القبر، لذا لا أفكر مطلقًأ في الأمر".

- إدعاءات مورينيو أن مانشستر يونايتد أسوأ فريق في العالم

"أتقبل تمامًأ بأن الفريق لم يقدم مستوى مميز على الإطلاق، وأعرف جيدًا ماذا قدمنا أيضًا حيث توجنا بثلاثة ألقاب وهذا ما يهم في الأمر، فيمكن أن تكون أفضل فريق في العالم وتقدم مستويات خيالية ولا تتوج بأي لقب وحينها لن يتذكرك أحد".

- علاقته بالسير أليكس فيرجسون عند انضمامه لمانشستر يونايتد للمرة الأولى في عمر 16 عامًأ

"لم أتفهم سياسية السير ولم أتفهم لهجة زملائي حيث يتحدثون بسرعة كبيرة وأطالبهم بالتحدث ببطء، ولم أستطع الرد عليهم وهو أمر مثير للسخرية عندما نتذكره في الوقت الحالي حيث أتحدث أفضل منهم الآن".

- قرار الرحيل عن مانشستر يونايتد في عام 2012

"غادرت مانشستر يونايتد بحثًا عن الفرصة للمشاركة في المباريات، هذا كل ما كنت أريده حتى لو كنت صغيرًأ في السن حينها، فكنت أشعر بقدرتي على اللعب وعدم الحاجة إلى الإنتظار".

"لذا إذا لم ألعب مع مانشستر يونايتد فيمكنني اللعب في أي فريق أخر، وكنت أعلم بأن مسيرتي مع مانشستر لم تنتهي وأنني سأعود من جديد وهو نفس الأمر الذي أخبرتني به أمي".

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- طفولته

"تربيت على لعب كرة القدم حيث عشقت اللعبة منذ صغري ووضعت هدفًا واضحًا أمامي وهو أن أصبح لاعب كرة محترف في المستقبل".

- وفاة والده

"عندما تفقد شخصًا تحبه كثيرًا لا تفكر بعدها بنفس الكيفية، لذا دائمًا ما أقول بأنني أستمتع بحياتي لأقصى درجة كون الأيام تمر بسرعة كبيرة، وأتذكر عندما كنت أتحدث مع والدي وأنني الآن لا أستطيع القيام بنفس الأمر".

"تمتع والدي بشخصية قوية للغاية وعنيدة أيضًا، ويحرص على القتال من أجل أحلامه على الرغم من الأمر لم يكن سهلًا في طفولته".

"كان أبي شخصية رائعة للغاية وأب مثالي افتخر بأن أكون ابنه كما كان مرحًا، فعندما تجلس معه لابد أن تضحك، كما تمتع بذكاء شديد كونه معلمًا".



- شعوره كونه مسلم بعد هجوم مانشستر الإرهابي

"كانت لحظة صعبة للغاية ولكن لا يمكن الاستسلام، ولا يجب أن نسمح للمنفذين أن يشغلونا عن عملنا، فالأحداث الحزينة تتكرر ولكن الحياة لا تتوقف".

"من الصعب للغاية أن تقتل إنسان هو أمر جنوني ولا يتعلق بأي دين، فالأمر ليس له أي صلة بالإسلام والجميع يعلم ذلك، ولست الشخص الوحيد الذي يقول هذا".