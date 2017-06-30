هبوط وتصدع 3 منازل بسبب مياه الصرف الصحي في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أخلت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 3 منازل بقرية الشيخ يوسف في مراغة، عقب تعرضها لهبوط أرضي وتصدعات وشروخ بسبب مياه الصرف الصحي.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع هبوط أرضي بأحد المنازل بناحية الشيخ يوسف دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الحادث، اللواء حسن محمود، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ومأمور المركز، وضباط وحدة المباحث وقوات إدارة الحماية المدنية.

وتبين أن المنزل ملك زيدان برعي محمود، 61 عامًا بالمعاش "مأهول بالسكان"، ومكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت، وتبين حدوث هبوط أرضي أدى لبعض التصدعات والشروخ بمنزلين مجاورين ملك محمد علي عبد السميع والسيد صادق الدرديري، دون خسائر أو إصابات بشرية.

بسؤال المذكورين أيدوا علل الأول سبب الهبوط لتراكم مياه الصرف الصحي أسفل المنزل، وجرى إخلاء تلك المنازل من قاطنيها والتنبيه على قاطني المنازل المحيطة بالحيطة واتخاذ اللازم.

جرى إخطار شركات "المياه، الغاز، الكهرباء، والوحدة المحلية" لمركز ومدينة المراغة، للانتقال واتخاذ اللازم، وعمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2616 إداري المركز لسنة 2017.