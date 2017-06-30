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بعد رفع الأسعار.. مفتشين لمراقبة مستودعات البوتاجاز في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بعد رفع الأسعار.. مفتشين لمراقبة مستودعات البوتاجاز في الإسكندرية

11:11 ص الجمعة 30 يونيو 2017

بعد رفع الأسعار.. مفتشين لمراقبة مستودعات البوتاجاز في الإسكندرية

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تخصيص مفتشين من والمباحث لمراقبة على مستودعات وموزعي أسطوانات البوتاجاز بنوعيها "المنزلي والتجاري" لضمان وصولها بالسعر الرسمي المعلن عنه للمواطنين.

ووجهت مديرية التموين بالإسكندرية، بمراجعة حصص أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، والحد من تسربها إلى الباعة الجائلين، ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، وتطبيق عقوبات فورية في الحال على كل من يخالف ذلك، ويساهم في استغلال المواطنين.

ودعا سلطان، المواطنين للابلاغ فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في المحروقات بخلاف المعلن عنها خاصة بتعريفة الركوب أو أسطوانة البوتاجاز على الخط ساخن رقم 01200003633 – خاص بتعريفة الركوب- والخط ساخن رقم 4204672 - خاص بتسعيرة أسطوانات الغاز.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة من قبل جميع الأجهزة التنفيذية، والمعنية بالمحافظة، لتعريفة أجرة الركوب الجديدة التي تم اعتمادها والإعلان عنها أمس بأحياء الثغر، عقب رفع أسعار الوقود ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ما سيكون له مردود مستقبلًا على المواطنين – بحسب قوله.

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