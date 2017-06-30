"القومي لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمرًا دوليًا لمحاربة الإرهاب الأحد

كتبت- هاجر حسني:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا دوليًا لمحاربة الإرهاب، الأحد المقبل، بعنوان "دور ومسؤوليات المؤسسات التوعوية لمواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب".

وقال المجلس في بيانه، إن المؤتمر يهدف إلى إجراء مناقشات واسعة للتعرف على أسباب الانتهاكات فى حقوق الإنسان والبيئة الثقافية لانتشار التطرف والتعصب ونبذ الآخر.

ويشارك فى المؤتمر 30 مؤسسة من المجالس الوطنية العربية والأفريقية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك شخصيات دولية ذات الصلة.

يُذكر أن المجلس نظم عددًا من ورش العمل على مدار الشهور الماضية تمهيداً وتحضيراً للمؤتمر، تناولت دور ومسئؤوليات رجال الدين في حماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية في نشر حقوق الإنسان وتأكيد مبدأ المواطنة وإعلاء القانون.