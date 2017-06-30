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تشديد أمني بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو

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تشديد أمني بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو تشديد أمني بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو

التحرير

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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.

وتم تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأمينى والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ ومتابعة كل من يرتاد الميناء.

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وأضاف يوسف "يتم المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه فى أى جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذى يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ".

 

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التحرير

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