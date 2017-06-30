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التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة بجميع المناطق.. والعظمى بالقاهرة 40

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مصراوي Masrawy

التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة بجميع المناطق.. والعظمى بالقاهرة 40

09:58 ص الجمعة 30 يونيو 2017

التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة بجميع المناطق.. والعظمى بالقاهرة 40

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلًا، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 42

العريش 22 35

نخل 16 37

طابا 19 38

الطور 23 34

مرسى علم 29 40

الغردقة 27 39

شرم الشيخ 28 39

رفح 21 34

كاترين 22 35

سيوة 24 41

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 25 37

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 29 40

الأقصر 27 43

أسوان 29 43

شلاتين 30 35

حلايب 30 34

الوادى الجديد 27 42

قنا 27 41

نويبع 28 38

السلوم 22 36

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