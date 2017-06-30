وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

كتب - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات، يستعد اليوم لاستقبال السفينة "مصرجاز" و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا، يستعد لاستقبال العبارة "عمان" على متنها 722 راكبًا، و26 شاحنة، و4 شاحنات عفش، و35 سيارة، وتغادر السفينتان "مسرة" و"النوى اكسبريس"، على متنهما 531 راكبًا، و48 شاحنة و14 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا، أمس الخميس، استقبال العبارتين "مسرة" و"القاهرة"، على متنهما 2153 راكبًا منهم 1388 معتمرًا و21 شاحنة عفش، و70 سيارة، وغادرت العبارتين "القاهرة" و"عمان" وعلى متنهما 174 راكبًا، و23 شاحنة و19 سيارة.

من ناحية أخرى، يستعد ميناء "نويبع" اليوم لاستقبال السفينة "سينا" على متنها 473 راكبًا منهم 87 معتمرًا و2 باص عمرة، و 4 برادات، و تريلا و24 سيارة و3 باصات جيت.

بينما شهد الميناء أمس الخميس، استقبال السفينة "سينا"، على متنها 356 راكبًا منهم 142 معتمرًا و3 باصات عمرة و5 برادات و2 تريلا و21 سيارة، وغادرت السفينة "سينا"، على متنها 79 راكبًا و7 برادات و12 تريلا وسيارة.