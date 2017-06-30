8 أشهر ضد داعش.. العراق يعلن انتهاء "الخلافة" (تسلسل زمني)

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

قبل ثلاث سنوات وتحديدًا في التاسع والعشرين من يونيو 2014، أعلن تنظيم داعش الإرهابي خلافة مزعومة وذلك على لسان زعيمهم أبو بكر البغدادي من داخل المسجد الكبير - المسجد النوري - بمدينة الموصل. واليوم وفي نفس التاريخ أعلن الجيش العراقي انتهاء التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل وصرح بأنه لم يتبق لداعش أي منطقة في ثاني أكبر مدينة عراقية.

ونستعرض في هذا التسلسل الزمني أبرز المعارك والتواريخ الفاصلة في معركة تطهير ثاني أكبر المدن العراقية من الإرهاب.

16أكتوبر 2016: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء معركة استعادة مدينة الموصل من داعش.

18 أكتوبر 2016: الحكومة العراقية تعلن تحرير 20 قرية في شرق المدينة على يد قوات البيشمركة الكردية والجيش.

31 أكتوبر: القوات الخاصة العراقية تصل إلى الحدود الشرقية للمدينة بعد أسبوعين من القتال على الطريق الرئيسي بمدينة إربيل.

تظهر هذه الصورة مناطق سيطرة داعش (باللون الأزرق)، وأماكن توزيع القوات المشاركة في معركة الموصل، ففي الشمال الغربي هناك قوات البيشمركة المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا التي استعادت مدينة برطلة في 20 أكتوبر، وفي الجنوب الغربي هناك قوات خاصة عراقية استعادت مدينة الحمدانية في 22 أكتوبر، وفي الجنوب هناك قوات من الجيش العراقي مدعومة بقوات الحشد الشعبي الشيعية التي تحركت من قاعدة القيارة العسكرية الأمريكية.

نوفمبر: تقلص أراضي داعش ودخول القوات العراقية إلى شرق الموصل وإلى مدينة تلعفر

1نوفمبر: بدأت العمليات بحي الكرامة في شرق الموصل، واستعادت القوات مبنى التلفزيون الحكومي بالمدينة.

3نوفمبر: بث تنظيم داعش الإرهابي تسجيلا صوتيا للبغدادي قال فيه إنه "واثق من النصر" في معركة الموصل.

13نوفمبر: القوات العراقية تعلن استعادة مدينة كالح أو (النمرود) الأشورية التاريخية من التنظيم الإرهابي.

توضح الصورة من معهد دراسات الحرب المناطق (بالأزرق) التي ظلت تحت سيرة داعش حتى 28 نوفمبر 2016.

ديسمبر 2016

استمرت المعركة على الجبهات المختلفة من الموصل، في وقت وصل فيه عدد النازحين من المدينة إلى 70 ألف شخص عاشوا في مخيمات أغلبها في شمال شرق المدينة، ووفقًا للأمم المتحدة ظل 650 ألف شخص أخرين عالقين وسط المدن التي تشهد المعارك.

9ديسمبر: أعلنت القوات العراقية تحرير 27 منطقة في الموصل وهناك معارك جارية في 4 أخرى.

17ديسمبر: غارات لقوات التحالف تدمر 5 مبان يستخدمها داعش بجانب مخازن أسلحة وذخيرة.

24ديسمبر: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السيطرة على أكثر من ثلث مدينة الموصل.

5يناير 2017: الجيش العراقي يعلن تحرير 65 -70 في المئة من شرق مدينة الموصل.

15يناير: القوات العراقية تنفذ عملية كبيرة لتحرير جامعة الموصل وتخليصها من داعش.

17يناير: إعلان تحرير 90 في المئة من شرق الموصل.

خريطة توضح مناطق سيطرة داعش (بالأزرق) بعد 3 أشهر من عملية الموصل

19فبراير 2017: رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء عملية تحرير غرب الموصل.

23فبراير: قوات عراقية مدعومة بغطاء جوي تسيطر على مطار المدينة ومخزن للأسلحة تابع لداعش.

خريطة توضح مناطق سيطرة داعش في الموصل (باللون الرمادي) حتى 1 مارس 2017

1مارس 2017: الجيش العراقي يسيطر على آخر طريق رئيسي إلى غرب الموصل.

6مارس: القوات العراقية تستعيد مباني مركزية في مدينة نينوى بينها مجمعات للمياه والكهرباء.

21مارس: استعادة 60 في المئة من مناطق غرب الموصل.

31مارس: أعلن مسؤول بالتحالف مقتل 490 من المشاركين في معركة غرب الموصل.

بداية من شهر أبريل تباطأت العملية حيث اعتمدت القوات العراقية على استراتيجية التقدم وتفتيش المباني واحدًا تلو الآخر لإخلائها من عناصر تنظيم داعش وخوفًا من المفخخات والعمليات الانتحارية.

16 أبريل: أعلنت القيادة العراقية وصول القوات إلى مسافة قريبة من مسجد النوري.

26أبريل: استعادة مدينة الحضر القديمة والتاريخية.

استمرت العمليات في شهر مايو على نفس المنوال بتقدم حذر من القوات العراقية.

8مايو 2017: بيان رسمي بمقتل 3300 من مسلحي داعش واستعادة 525 قرية ومنطقة منذ بدء عملية تحرير غرب الموصل في 19 فبراير.

14مايو: القائد بالجيش العراقي يحيى رول يعلن أن داعش تسيطر فقط على 9 في المئة من غرب الموصل.

31مايو: قوات الحشد الشعبي تصل إلى الحدود السورية العراقية وإعلان السيطرة على 95 في المئة من غرب الموصل.

يونيو 2017

1يونيو: الجيش العراقي يعلن أن داعش يسيطر فقط على أقل من 10 كيلو متر مربع من الموصل.

وتوضح الخريطة التالية مناطق سيطرة داعش في الموصل (باللون الرمادي) حتى يوم 14 يونيو 2017

21يونيو: الجيش العراقي يعلن أن داعش فجر جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء الشهيرة بوسط الموصل.

26 يونيو: مصدر عسكري يؤكد أن ما تبقى من مقاتلي داعش هم عشرات.

28يونيو: وزارة الدفاع تعلن الاستيلاء على أحياء أخرى بالبلدة القديمة بينها حي الأحمدية.

29 يونيو: التلفزيون العراقي يعلن القضاء على تنظيم داعش وتحرير الموصل.