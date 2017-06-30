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ساويرس عن قرارات الحكومة بشأن "الدعم": ستحقق العدالة وتوفر الدخل للدولة

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مصراوي Masrawy

ساويرس عن قرارات بشأن "الدعم": ستحقق العدالة وتوفر الدخل للدولة

10:38 ص الجمعة 30 يونيو 2017

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

كتبت- نسمة فرج:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على سياسة الحكومة في التعامل مع الدعم.

وقال ساويرس: "الدعم كان بيتوزع على اللي مش محتاج بإلغائه وإعادة توجيه الدعم النقدي للفئات الأقل دخلا نحقق العدالة ونوفر دخل للبلد، اللي عايز يفهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "بغض النظر أنتم عاجباكم الحكومة دي ولا لأ، القرارات دي كان لازم تتاخد من زمان، ومحدش كان عنده الشجاعة ياخدها، لكن لازم الدعم النقدي للفقراء".

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح أمس الخميس، زيادة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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