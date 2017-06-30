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رفع درجة الاستعداد القصوى في الإسكندرية تزامنًا مع احتفالات "30 يونيو"

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رفع درجة الاستعداد القصوى في الإسكندرية تزامنًا مع احتفالات "30 يونيو"

10:34 ص الجمعة 30 يونيو 2017

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع احتفالات ٣٠ يونيو، فضلًا عن رفع درجة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

وشدد "سلطان" على تشديد الإجراءات الأمنية والانتشار الأمني الواسع في الشارع السكندري، لتأمين جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وزائري الإسكندرية.

وأكد "سلطان" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ٢٤ ساعة، لمتابعة أي أحداث طارئة أول بأول لسرعة التعامل معها، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

ووجه المحافظ جميع أجهزة المحافظة بضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، داعيًا جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ومديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل.

في سياق متصل، قدم الدكتور محمد سلطان التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

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