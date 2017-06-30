محافظ شمال سيناء يقر التعريفة الجديدة لـ"السرفيس" (صور)

مصراوي Masrawy

كتب - أشرف سويلم:

أقر اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة، لخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، (السرفيس)، بما يتماشى مع قرارات زيادة أسعار الوقود أمس الخميس.

ووافق المحافظ على رفع تعريفة المواصلات، بواقع 15%، لتصبح أجرة السرفيس من مدينة العريش إلى القاهرة 49.5 جنيهًا، بينما بلغت التعريفة الجديدة للراكب من العريش إلى الإسماعيلية، 29.5 جنيهًا، ومن العريش إلى القنطرة 22 جنيهًا، ومن العريش إلى مدينة بئر العبد 11 جنيهًا، أما تعريفة المواصلات الخاصة داخل مدينة العريش، فتراوحت مابين 5 و10 جنيهات.