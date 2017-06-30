اجراءات أمنية مشددة بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو

كتب - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بمحافظات "السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء" بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع ادارة شرطة الميناء و جهات الاختصاص التأميني و التواصل معهم فيما يخص عمليات التفتيش و التدقيق لكل المنافذ بالموانئ و متابعة كل من يرتاد الميناء.

وأضاف أنه يتم المرور على جميع الأرصفة و الساحات بالميناء و الابلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء و مركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

على جانب آخر يتواجد بعض العاملين بجميع منشأت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة و إحكام السيطرة و متابعة تحركاتهم داخل المنشآت و تفتيش الحقائب و الطرود بصحبة المترددين ( عاملين – زائرين ) .

من جانبه أكد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التأكد من سلامة و صلاحية جميع معدات الأمن و السلامة و الصحة المهنية و توفير جميع اللواحات الارشادية و التحذيرية في أماكنها المختصة و مراجعة سلامة و صلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

كما شدد على مراجعة منافذ الهروب و التأكد من صلاحيتها و عدم السماح بدخول أي سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أي منشأة بالهيئة و القيام بالكشف و التفتيش على أي سيارة يتم الشك بها.